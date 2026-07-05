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НовостиОбщество5 июля 2026 8:42

В Аткарском районе возобновили расчистку русла реки Аткара

В Аткарском районе продолжат расчистку реки Аткара
Источник:kp.ru

В Аткарском районе после окончания нерестового запрета возобновились работы по расчистке русла реки Аткара. В рамках нового этапа специалисты охватят ещё один участок протяжённостью более 1 километра. Проект, реализуемый при федеральной поддержке, рассчитан на 4 года.

В прошлом году уже расчистили 1,6 км реки. В текущем плане — ещё 2,7 км. Работы проводятся с учётом экологических требований и направлены на улучшение состояния водоёма.

Завершение всех этапов позволит восстановить экосистему реки и снизить риски подтоплений.