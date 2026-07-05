В Аткарском районе возобновили расчистку русла реки Аткара

В Аткарском районе после окончания нерестового запрета возобновились работы по расчистке русла реки Аткара. В рамках нового этапа специалисты охватят ещё один участок протяжённостью более 1 километра. Проект, реализуемый при федеральной поддержке, рассчитан на 4 года.

В прошлом году уже расчистили 1,6 км реки. В текущем плане — ещё 2,7 км. Работы проводятся с учётом экологических требований и направлены на улучшение состояния водоёма.

Завершение всех этапов позволит восстановить экосистему реки и снизить риски подтоплений.