Занятия со степ-платформой набирают популярность у лысогорских старших

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Зал адаптивной физкультуры в комплексном центре соцобслуживания Лысогорского района набирает популярность среди получателей услуг «серебряного» возраста. Особенно востребованы упражнения со степ-платформой, которые позволяют прорабатывать разные группы мышц и поддерживать тело в тонусе.

Сами участники занятий отмечают: «Физическая активность и позитивное настроение продлевают активное долголетие. Регулярные занятия творят настоящие чудеса: осанка становится ровнее, движения — увереннее, появляются силы и энергия». Спрос на такие тренировки растёт с каждым месяцем.

Напомним, технология «Зал адаптивной физкультуры» работает в комплексных центрах соцобслуживания области в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным.