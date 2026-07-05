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НовостиОбщество5 июля 2026 8:41

Занятия со степ-платформой набирают популярность у лысогорских старших

«Серебряные» жители Лысогорского района полюбили адаптивную физкультуру
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Зал адаптивной физкультуры в комплексном центре соцобслуживания Лысогорского района набирает популярность среди получателей услуг «серебряного» возраста. Особенно востребованы упражнения со степ-платформой, которые позволяют прорабатывать разные группы мышц и поддерживать тело в тонусе.

Сами участники занятий отмечают: «Физическая активность и позитивное настроение продлевают активное долголетие. Регулярные занятия творят настоящие чудеса: осанка становится ровнее, движения — увереннее, появляются силы и энергия». Спрос на такие тренировки растёт с каждым месяцем.

Напомним, технология «Зал адаптивной физкультуры» работает в комплексных центрах соцобслуживания области в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным.