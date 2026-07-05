«Ночь кино» предлагает зрителям сразу четыре новых отечественных фильма

Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году удивит зрителей необычным форматом. Организаторы XI ежегодного события впервые предложат вниманию публики сразу четыре новых отечественных фильма. В конце июня афишу пополнила драма о самом юном добровольце из Донецка «Малыш» (16+) — одна из первых художественных лент о событиях специальной военной операции.

Помимо этой новинки, зрителей ждут ещё три семейные картины, вышедшие в прокат в 2026 году: «Ангелы Ладоги» (12+), «Буратино» (6+) и долгожданный «Чебурашка 2» (6+). Показы пройдут 29 августа на 65 площадках региона, вход для всех желающих будет свободным. Это отличная возможность провести последний летний вечер за просмотром качественного отечественного кино.

В Саратове кинохиты можно будет увидеть по семи адресам: Исторический парк «Россия – Моя история», летний кинотеатр на Новой Набережной, кинотеатр «Победа», Областной Дом работников искусств, а также на площадках Высшего военного инженерного училища РХБЗ, Саратовского Высшего артиллерийского командного училища и лицея-интерната №64. Министерство культуры Саратовской области приглашает всех желающих присоединиться к акции и насладиться лучшими новинками отечественного кинематографа.