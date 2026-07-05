Жителей Саратовской области зовут создать новогодние марки и открытки

Новый год в разгаре лета? Почта России объявила всероссийский творческий конкурс на создание эскизов почтовой марки и авторских открыток на тему «С Новым годом!». Жители Саратовской области приглашаются к участию — это отличный шанс проявить свои таланты и увидеть свою работу на почтовой продукции.

Принять участие могут профессиональные художники, дизайнеры, студенты и выпускники творческих вузов, а также просто любители старше 18 лет. Главное — создать яркий и запоминающийся эскиз в любой технике: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и другие. Однако организаторы предупреждают: работы, сгенерированные нейросетями и другими алгоритмами без использования навыков авторского мастерства, жюри рассматривать не будет.

Заявки и электронные варианты работ принимаются до 19 августа. Подробное положение о конкурсе доступно по ссылке. Успейте проявить свою фантазию и создать праздничное настроение — возможно, именно ваша марка или открытка будут радовать людей по всей стране! Пресс-служба УФПС Саратовской области желает удачи всем участникам.