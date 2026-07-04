Саратовец поймал и отпустил в Волгу трёхметрового сома

Фото: группа ВК "Рыбалка Саратов/Энгельс"

Саратовец поймал в Волге огромного сома и отпустил его обратно. Мужчина с ником Русский Медведь рыбачил 2 июля в низовьях Волги, использовал наживку из крупного червя и специальное устройство — квок. По его словам, рыбина достигла примерно 3,5 метра в длину и весила около 100 кг. «Сам под два метра ростом, башку приподнял только до пояса», — поделился рыбак.

Саратовец продемонстрировал добычу и отметил, что отпустил «короля Волги» в родную среду. Другой местный житель также похвастался сомом, пойманным в Пристанном. Любители рыбалки сообщают, что «потихоньку идёт щука, пока вода не прогрелась».