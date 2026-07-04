Панков поблагодарил жителей за помощь в формировании списка для ремонта дорог

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» поблагодарил жителей Красноармейска, которые помогли составить адресный список ремонта дорог.

«На сегодня это уже порядка 80 проблемных участков. По каждому вместе будем изучать ситуацию. Там, где обращений больше всего, работы должны быть проведены уже в этом году. Это дороги по адресам:

ул. Карла Маркса;

ул. Комсомольская;

ул. Карла Либкнехта;

ул. Захарова; (от ул.Лермонтова до д.121 по улице Захарова)

ул. Шиллера;

ул. Богдана Хмельницкого (от. ул. Московская до ул.Карамышская, от ул.Новая до

ул.Молодежная, от д.151 до объездной)

На многих адресах побывали вместе с жителями. В частном секторе есть дороги, где уже более 40 лет нет твердого покрытия. Им нужно уделить приоритетное внимание.

Много лет дорогами в частном секторе не занимались. Эту проблему будем совместно решать. Главное - обеспечить безопасный и комфортный проезд для наших жителей при любых погодных условиях», - подчеркнул Николай Панков.