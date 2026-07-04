В Саратовской области провели личные приёмы участников СВО и их семей

В первую субботу месяца в Саратовской области прошли личные приёмы участников специальной военной операции и членов их семей. В центре внимания — вопросы реабилитации, оформления документов и получения выплат. По каждому обращению даны поручения профильным ведомствам.

Мать одного из бойцов попросила помочь с организацией лечения сына и его дальнейшим трудоустройством. Несколько обращений касались передачи гуманитарной помощи — будет сформирован перечень необходимого и направлен в ближайшее время. С одним из участников СВО и его супругой договорились об организации реабилитации в центре «Пещера монаха».

Приёмы прошли во всех муниципалитетах. В Саратове работает филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Киселёва, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31.