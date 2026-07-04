Спасатель провела инструктаж для участников 42-километрового заплыва через Волгу

В Саратове 3 июля для участников первого командного заплыва спортсменов России и Беларуси через Волгу провели инструктаж по безопасности. Дистанция протяжённостью 42 километра пройдёт по одному из самых широких разливов реки, где глубина достигает более 30 метров. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Соглашения о единении народов двух стран.

Сотрудница службы спасения рассказала пловцам о базовых средствах спасения, продемонстрировала технику сердечно-лёгочной реанимации и правильное извлечение пострадавшего из воды. Она также предупредила о распространённой ошибке — проверять дыхание у человека без сознания с помощью телефона. Из-за перепада температур стекло может запотевать, и объективно оценить состояние невозможно.

Старт заплыва запланирован на 4 июля в 8:00.