В Саратове 4 июля ограничат движение на Октябрьской

В Саратове из-за проведения мероприятия введут временное ограничение движения. Запрет коснётся улицы Октябрьской — от Лермонтова до Набережной Космонавтов и Обуховского переулка — от Лермонтова до Набережной Космонавтов. Остановку и стоянку ограничат с 22:00 3 июля до 22:00 4 июля. Движение перекроют 4 июля с 16:00 до 22:00.

Исключение — транспорт организаторов мероприятия и аварийно-технических служб. Проезд жителей к местам проживания будет обеспечен.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее выбирать альтернативные места для парковки.