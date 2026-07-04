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НовостиОбщество4 июля 2026 7:59

В Саратове 4 июля ограничат движение на Октябрьской

Движение перекроют 4 июля с 16 до 22 часов
Источник:kp.ru

В Саратове из-за проведения мероприятия введут временное ограничение движения. Запрет коснётся улицы Октябрьской — от Лермонтова до Набережной Космонавтов и Обуховского переулка — от Лермонтова до Набережной Космонавтов. Остановку и стоянку ограничат с 22:00 3 июля до 22:00 4 июля. Движение перекроют 4 июля с 16:00 до 22:00.

Исключение — транспорт организаторов мероприятия и аварийно-технических служб. Проезд жителей к местам проживания будет обеспечен.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее выбирать альтернативные места для парковки.