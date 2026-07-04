Экс-министр здравоохранения Саратовской области получил новую должность

Бывший министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин назначен на должность главного врача ГБУЗ Московской области «Ступинская клиническая больница». Сегодня его официально представили коллективу медицинского учреждения в качестве нового руководителя. До этого назначения, начиная с июля 2025 года, Костин занимал пост главврача Люберецкой областной клинической больницы.

Олег Костин возглавлял министерство здравоохранения Саратовской области с мая 2020 года. С февраля по октябрь 2022 года он совмещал министерский пост с должностью заместителя председателя регионального правительства. До перехода в правительство он три недели работал главным врачом перинатального центра Саратова, занимаясь его перепрофилированием под ковидный госпиталь. Ранее, на протяжении 18 лет — с 2001 по 2019 год — он руководил городской больницей №9 Саратова.

Олег Костин является заслуженным врачом Российской Федерации, по специальности — хирург. Свой пост министра он покинул в июне 2024 года. Теперь его профессиональный путь продолжается в Московской области.