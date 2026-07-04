В Калининске прошёл спортивный фестиваль «Активное долголетие»

В Калининске прошёл спортивный фестиваль для представителей старшего поколения, приуроченный ко Дню дружбы и единения славян. Активные жители района собрались, чтобы проверить свои силы в состязаниях на ловкость, скорость и смекалку. Организаторы отметили: «Это был не просто день спорта, а настоящий праздник бодрости и хорошего настроения. Старшие спортсмены в очередной раз доказали, что у них есть характер, целеустремлённость и воля к победе».

Мероприятие началось с музыкальной разминки, после чего участники приступили к соревнованиям, используя выданный инвентарь. Атмосфера была наполнена азартом и взаимной поддержкой. Фестиваль стал ярким примером того, как можно вести активный образ жизни в любом возрасте.

Напомним, что все желающие могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания. Программа «Активное долголетие» реализуется в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Такие мероприятия способствуют укреплению здоровья и социальной активности старшего поколения.