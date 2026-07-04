Студенты представят проекты в номинациях от кибербезопасности до инклюзивного спорта

Названы имена финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». От Саратовской области в финал вышли семь участников. Среди них — студенты СГТУ, колледжа искусств, филиала Приволжского университета путей сообщения и выпускница СГУ. Они представят проекты в номинациях от кибербезопасности и инклюзивного спорта до инновационных технологий и педагогических инициатив.

Каждый финалист получит до пяти минут на защиту основной идеи, её значимости и практической пользы. Затем участники ответят на вопросы экспертов, где оценят проработанность решения и способность аргументировать свою позицию. Защиты пройдут онлайн и будут доступны в записи в официальном сообществе конкурса.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» — ключевая площадка для молодых авторов социальных и научно-технологических проектов. Участие в нём даёт возможность получить экспертную оценку, поддержку и продвижение своих инициатив. Подробности — в официальных источниках конкурса.