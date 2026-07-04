Серебряные волонтёры Аркадака заготовили 2 тысячи травяных сборов для бойцов

«Серебряные» волонтёры Аркадакского района продолжают поддерживать бойцов на фронте. Получатели социальных услуг начали заготавливать травяные сборы для участников СВО. Они собирают, сушат и измельчают травы и ягоды — мяту, мелиссу, чабрец, липу, а также сухие ягоды и яблоки, затем смешивают сборы и расфасовывают по пакетикам. Идея в том, чтобы чай не только согревал, но и помогал поддерживать силы и укреплял иммунитет.

Очередная партия чайного сбора составила более двух тысяч штук и уже готова к отправке. Волонтёры уверены, что такой чай поможет бойцам почувствовать тепло родного дома и вспомнить о близких. «Это больше, чем просто напиток — частичка заботы, которая помогает не терять связь с Родиной», — говорят они.

Деятельность «серебряных» волонтёров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.