В Саратове завершается ремонт дороги на площади Ленина

В Саратове завершается ремонт участка площади имени Ленина протяжённостью 450 метров в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта составляет 96%: выполнены фрезерование, укладка асфальта и установка бордюров. Осталось нанести разметку. Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению.

Всего в 2026 году в Саратове отремонтируют 17 км транзитных маршрутов. Уже завершены работы на улицах Емлютина, Политехнической и двух участках Ново-Астраханского шоссе. Подрядчик приступил к ремонту проспекта 50 лет Октября (от 2-го Красноармейского тупика до площади Ленина) протяжённостью около 1 км.

Полный перечень дорог, запланированных к ремонту, опубликован на официальной странице миндора во «ВКонтакте».