Володин: школа на 1500 мест в Солнечном-2 откроется к сентябрю

Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки ознакомился со строительством новой школы на 1500 мест с бассейном и стадионом в микрорайоне Солнечный-2. Это первая школа такого масштаба в Саратове. В здании уже ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Сдать объект планируется к сентябрю 2026 года — это позволит разгрузить близлежащие школы, где сейчас в классах занимаются по 35–40 человек, и в первую очередь снизить нагрузку на школу «Аврора».

В рамках решения задачи по ликвидации дефицита мест и переходу на односменное обучение до конца года в Саратове введут 5 тысяч дополнительных ученических мест. Будут построены пять пристроек к школам и три новые школы. В сентябре 2026 года запланирована сдача пристроек к школам №52 (350 мест), №63 (400 мест) и №100 (400 мест). В декабре — к школам №94 (350 мест) и №23 (350 мест).

Также в сентябре откроется школа на 550 мест в Кировском районе в рамках комплексного развития территории, а к январю 2027 года — новая школа на 1100 мест в Ленинском районе. В Солнечном-2 рядом с новой школой по депутатскому проекту строят парк «Соловьиная роща», который должны завершить в августе. За несколько лет при поддержке Вячеслава Володина в Саратове создано и реконструировано 112 скверов и парков.