Завершён этап обновления коллектора в Энгельсе по поручению губернатора

В Энгельсе завершён очередной этап обновления канализационного коллектора. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что специалисты выполнили протяжку нового участка на улице Молодёжной. Работы на этом отрезке не останавливались даже во время устранения аварийной ситуации на соседнем участке — реконструкция велась в постоянном режиме.

Модернизация коллектора имеет большое значение для коммунальной инфраструктуры города. Губернатор подчеркнул, что сейчас прорабатывается возможность выделения дополнительных средств на продолжение поэтапной реконструкции. Учитывая актуальность вопроса, регион окажет Энгельсу необходимую финансовую поддержку.

Работы по обновлению канализационной системы продолжатся. Новый участок уже введён в эксплуатацию, что повысит надёжность водоотведения и снизит риск аварийных ситуаций в будущем. Власти держат ход реконструкции на личном контроле, чтобы обеспечить жителей города качественной коммунальной инфраструктурой.