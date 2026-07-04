На Ровенской земле встретили участников международного заплыва по Волге

Фото: Администрация Ровенского района

На Ровенской земле торжественно встретили участников международного заплыва по Волге — спортсменов из России и Беларуси. С хлебом-солью гостей приветствовали местные жители. От Ровного к Утёсу Степана Разина отправилась команда из шести спортсменов.

Среди участников — полковники милиции и полиции, мастера и кандидаты в мастера спорта по плаванию, судья международной категории, врач-хирург, ветеран войны в Афганистане и тренер сборной Саратовской области по сноуборд-кроссу. Каждый из них имеет богатый спортивный и жизненный опыт.

Заплыв стал символом единства и дружбы двух стран, объединив любителей плавания разных возрастов и профессий.