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НовостиОбщество3 июля 2026 17:36

В Аркадакском районе погибла 11-летняя девочка на водоёме

Возбуждено дело по факту смерти девочки на водоёме в области
Источник:kp.ru

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки на водоёме у села Малиновка Аркадакского района. Тело ребёнка без признаков жизни обнаружили 3 июля 2026 года. Сотрудники областной службы спасения извлекли девочку из воды и передали правоохранителям.

По поручению руководителя СУ СКР по Саратовской области Дмитрия Костина дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Следственные органы напоминают: любой водоём — зона повышенной опасности. Необходимо строго соблюдать правила поведения на воде, особенно внимательно следить за детьми и контролировать их времяпрепровождение. Только неукоснительное соблюдение мер безопасности может сохранить жизнь и здоровье.