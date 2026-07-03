В Аркадакском районе погибла 11-летняя девочка на водоёме

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки на водоёме у села Малиновка Аркадакского района. Тело ребёнка без признаков жизни обнаружили 3 июля 2026 года. Сотрудники областной службы спасения извлекли девочку из воды и передали правоохранителям.

По поручению руководителя СУ СКР по Саратовской области Дмитрия Костина дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Следственные органы напоминают: любой водоём — зона повышенной опасности. Необходимо строго соблюдать правила поведения на воде, особенно внимательно следить за детьми и контролировать их времяпрепровождение. Только неукоснительное соблюдение мер безопасности может сохранить жизнь и здоровье.