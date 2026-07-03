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НовостиОбщество3 июля 2026 14:26

В Ртищевском районе погиб пешеход: полиция устанавливает обстоятельства

Смертельное ДТП вблизи села Отрадино: наезд на пешехода
Источник:kp.ru

В Ртищевском районе Саратовской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, сегодня около 15:10 вблизи села Отрадино водитель автомобиля «Мерседес» — мужчина 1982 года рождения — совершил наезд на пешехода. Личность пострадавшего в настоящее время устанавливается.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и фиксируют все обстоятельства случившегося.

Правоохранители устанавливают причины и условия, которые привели к трагедии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно вблизи населённых пунктов, и соблюдать скоростной режим.