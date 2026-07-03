В Саратове отметили День работников морского и речного флота

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В преддверии Дня работников морского и речного флота на Набережной Космонавтов в Саратове прошло торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику. В нём приняли участие ветераны речной отрасли, главы ведущих предприятий-перевозчиков и представители транспортной отрасли. Традиционно торжества начались у памятника «Погибшим морякам и речникам всех поколений», где участники возложили цветы и почтили память тех, кто отдал жизнь за развитие флота.

В Саратовском музее речного флота первый заместитель министра транспорта региона Алексей Никитин вручил ветеранам почётные грамоты и памятные подарки. Он поблагодарил их за многолетний добросовестный труд, преданность профессии и вклад в развитие речного транспорта региона. «Саратовская область неразрывно связана с великой русской рекой Волгой. Речной транспорт играет важную роль в жизни региона, обеспечивая перевозки и развитие экономики. Именно вы своим трудом внесли значительный вклад в отрасль, передали бесценный опыт молодому поколению и заложили основу для её дальнейшего развития», — отметил Никитин.

После церемонии награждения руководитель музея Александр Азовцев представил уникальные экспонаты и рассказал об истории становления и развития речного судоходства на Волге, познакомив участников с малоизвестными страницами истории отрасли. Мероприятие стало данью уважения людям, чья жизнь и труд связаны с рекой и флотом.