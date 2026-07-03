В Саратове женщина подозревается в убийстве сожителя

Следственные органы СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Саратова по подозрению в убийстве своего сожителя. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 июля 2026 года в квартире дома на улице имени А.П. Шехурдина между подозреваемой и её 39-летним сожителем произошёл конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемая была доставлена к следователю, и сейчас с ней проводятся необходимые следственные действия. Для установления всех обстоятельств случившегося назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая должна подтвердить причину смерти. Следователи также опрашивают соседей и возможных свидетелей, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантки. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательственную базу. Уголовное дело находится на контроле у руководства регионального СК.