Саратовская область — 5-я в ПФО по числу заявок на конкурс «Знай наших»

Саратовская область вошла в десятку регионов-лидеров по числу заявок на всероссийский конкурс растущих брендов «Знай наших». От региона подано 298 заявок, что позволило занять 9-е место в России и 5-е — в Приволжском федеральном округе.

Больше всего заявок саратовцы подали в направлении «Знай вкусных» — 168. Также активность проявлена в направлениях «Знай технологических» (42), «Знай креативных» (34), «Знай полезных» (28) и «Знай разных» (26).

Министр инвестполитики Александр Марченко отметил, что заявки поступают не только из областного центра, но и из районов. Лидерами стали Энгельсский, Балаковский, Аткарский, Вольский и другие муниципалитеты.