Епископ Феодор наградил сотрудников ГАИ в Энгельсе

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В преддверии 90-летия со дня образования ГАИ епископ Покровский и Новоузенский Феодор встретился с сотрудниками отдела Госавтоинспекции «Энгельсское» в домовом храме Сергия Радонежского. Владыка поздравил личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневный труд на дорогах.

«Ваша служба направлена на обеспечение безопасности, сохранение жизней и здоровья людей. Она требует не только профессиональных навыков, но и глубокой самоотдачи. Благодарю за мужество и преданность долгу», — обратился к сотрудникам архипастырь.

За активное соработничество и помощь епархии владыка наградил полицейских медалями, архиерейскими грамотами и благодарственными письмами. В дар вручил иконы святителя Николая Чудотворца, подчеркнув, что служба требует не только бдительности, но и духовной стойкости.