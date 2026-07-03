В Саратове полиция и общественники провели беседы с подростками

В Саратове сотрудники полиции и представители Общественного совета провели профилактические беседы с несовершеннолетними. Мероприятия прошли в одном из торговых центров города и в сквере на территории Ленинского района в рамках акции #КаникулысОбщественнымСоветом. Инспектор ПДН ОП №4 совместно с членами Общественного совета Иваном Третьяковым и Борисом Королевым разъяснили подросткам требования «комендантского часа», напомнили, с какого времени и при каких условиях несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения законных представителей.

Особое внимание уделили правовой грамотности. Подросткам напомнили, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, и призвали не совершать необдуманных поступков. Полицейские также рассказали об опасности экстремистских и террористических проявлений в молодёжной среде. Ребят предупредили, что следует быть внимательными в социальных сетях — взрослые люди часто призывают несовершеннолетних к противоправным действиям.

Говорили и о безопасном поведении летом: напомнили об опасности купания в несанкционированных местах. Член Общественного совета, директор областной спортивной школы олимпийского резерва по боксу Борис Королев призвал подростков вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и записываться в спортивные секции.