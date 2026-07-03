В Ртищево госавтоинспекторы провели акцию #ПравилаНеНарушай

В Ртищево в преддверии 90-летия Госавтоинспекции сотрудники МО МВД России «Ртищевский» провели профилактическую акцию #ПравилаНеНарушай. Инспекторы вышли на улицы города и провели разъяснительные беседы с участниками дорожного движения. Пешеходам напомнили, как правильно и безопасно переходить проезжую часть. Водителям рекомендовали неукоснительно соблюдать ПДД и заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

Всем участникам акции полицейские вручили памятки и приятные сувениры. Горожане пообещали быть бдительными, уважительными на дорогах и не нарушать правила. Такие акции помогают повысить культуру поведения на дорогах и снизить аварийность.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников движения к взаимному уважению и внимательности. Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности каждого