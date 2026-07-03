МЧС прогнозирует опасные метеоявления в Саратовской области до 6 июля

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

По 6 июля в Саратовской области сохраняется оранжевый уровень опасности — в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Неблагоприятные метеорологические явления и жёлтый уровень опасности прогнозируются по 4 июля: местами ожидается жара до +35°С.

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, распространением огня на населённые пункты, линии электропередач и связи. Возможно возникновение термических аномалий. Наиболее вероятно возникновение ЧС в 41 муниципальном образовании.

ГУ МЧС России по Саратовской области призывает жителей соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры и быть предельно внимательными в условиях высокой температуры. При обнаружении возгораний немедленно сообщайте по телефону 112.