«Лейтенантский вальс» может стать традицией молодых офицеров

Фото: Министерство культуры Саратовской области

В Саратовском военном институте войск Национальной гвардии РФ прошёл торжественный выпуск молодых офицеров.

Мероприятие украсил «Лейтенантский вальс» — совместный творческий проект института и областного Дома работников искусств. Танец, подготовленный выпускниками под руководством хореографов, может стать новой традицией.

Директор Дома работников искусств Инна Десницкая отметила, что «Лейтенантский вальс» стал символом дисциплины, слаженности и командного духа, необходимых будущим офицерам. Творческое воплощение этих качеств подчеркнуло значимость художественного сотрудничества в воспитании военнослужащих.