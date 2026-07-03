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НовостиОбщество3 июля 2026 12:12

«Лейтенантский вальс» может стать традицией молодых офицеров

Торжественный выпуск прошёл в Саратовском военном институте Росгвардии
Источник:kp.ru
Фото: Министерство культуры Саратовской области

Фото: Министерство культуры Саратовской области

В Саратовском военном институте войск Национальной гвардии РФ прошёл торжественный выпуск молодых офицеров.

Мероприятие украсил «Лейтенантский вальс» — совместный творческий проект института и областного Дома работников искусств. Танец, подготовленный выпускниками под руководством хореографов, может стать новой традицией.

Директор Дома работников искусств Инна Десницкая отметила, что «Лейтенантский вальс» стал символом дисциплины, слаженности и командного духа, необходимых будущим офицерам. Творческое воплощение этих качеств подчеркнуло значимость художественного сотрудничества в воспитании военнослужащих.