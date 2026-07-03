Новое оборудование помогает врачам Новоузенской больницы

Новоузенская районная больница получила современное диагностическое оборудование. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2025 году в поликлинику поступили два новых аппарата УЗИ. Каждый из них оснащён четырьмя инновационными датчиками, которые обеспечивают высокую чёткость изображения и позволяют врачам распознавать заболевания на самых ранних стадиях.

Ультразвуковая диагностика сочетает в себе безопасность, информативность и универсальность, что даёт возможность применять метод в самых разных клинических ситуациях. Главный врач больницы Елена Акатова отметила удобство эксплуатации новых аппаратов: «Аппараты УЗИ удобны для работы в различных кабинетах, имеют набор необходимых датчиков, удобную панель управления и экран с чётким и ярким изображением. Это позволяет врачу в кратчайшие сроки обнаружить очаг патологии и определить природу его возникновения». На данный момент с использованием нового оборудования проведено порядка 1,2 тысячи исследований.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволит и дальше оснащать медицинские учреждения региона современным оборудованием и повышать доступность качественной диагностики для жителей области. Министерство здравоохранения Саратовской области продолжает работу над укреплением материально-технической базы больниц.