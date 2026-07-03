Врачи Саратовского медуниверситета помогают жителям отдаленных сел и деревень области

Мультидисциплинарные бригады врачей СГМУ регулярно выезжают в села и деревни, чтобы обеспечить доступность квалифицированной медицинской помощи там, где не хватает местных специалистов.

Очередная серия выездов охватила Калининский, Екатериновский, Татищевский, Лысогорский и другие районы области. За время работы необходимые консультации получили более 600 человек.

Особенность таких выездов — мультидисциплинарный подход. С пациентами одновременно работали офтальмологи, урологи, кардиологи, врач функциональной диагностики, оториноларингологи, педиатры, невролог, травматолог-ортопед, а также детские специалисты — эндокринолог, психиатр и травматолог-ортопед. Такой состав специалистов позволил провести комплексное обследование на месте, избавив пожилых и маломобильных жителей от необходимости добираться до областного центра.

Выездная работа СГМУ — часть усиленной программы курации районных больниц. Там, где не хватает местных врачей, их временно заменяют специалисты университетских клиник, попутно консультируя районных коллег и передавая им свой опыт.

Саратовский медуниверситет ежегодно выпускает подготовленных специалистов, которых ждут в лечебных учреждениях области. Для закрепления кадров в районах вуз развивает программу «Врачи-стажеры». Она позволяет ординаторам второго года официально работать врачами-стажерами, получать зарплату, меры соцподдержки и наставничество опытных коллег. Для обучения в университете создана современная учебная база: молодые врачи отрабатывают практические навыки на симуляционном оборудовании, осваивают новые медицинские технологии и проходят подготовку в условиях, максимально приближенных к реальной клинической практике. Программа ориентирована на пополнение штатов региональных больниц и уже доказала свою эффективность: вчерашние студенты быстрее входят в профессию, а медицинские учреждения получают мотивированных сотрудников.

Такой подход не только повышает доступность помощи здесь и сейчас, но и работает на перспективу, формируя более устойчивую систему регионального здравоохранения.