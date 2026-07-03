В Саратове полиция раскрыла кражи из автомобилей в Заводском районе

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Саратову раскрыли две кражи из автомобилей, совершённые в Заводском районе. В полицию обратился 22-летний местный житель, у которого в период с 1 мая по 26 июня из автомобиля, припаркованного на улице Томской, похитили набор инструментов и домкрат на сумму 5 тысяч рублей. Ещё одно заявление поступило от 19-летней девушки: с 26 по 29 июня на проспекте Энтузиастов неизвестный похитил из багажника её ВАЗ-21112 инструменты и акустическое оборудование на 14 тысяч рублей. В обоих случаях машины не были оснащены сигнализацией.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 42-летнего жителя Саратова, который признался в совершении краж. Часть похищенного он продал неизвестному, остальное сдал в комиссионный магазин, выручив 5,5 тысячи рублей, которые потратил на личные нужды. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Полиция напоминает автовладельцам о необходимости соблюдать меры предосторожности: запирать двери и окна, использовать сигнализацию и противоугонные системы, не оставлять в салоне ценные вещи и деньги. При обнаружении кражи следует незамедлительно обращаться в полицию — это увеличивает шансы раскрыть преступление по горячим следам и вернуть похищенное.