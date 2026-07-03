4 июля Бусаргин проведёт приём участников СВО и их семей

Фото: канал Романа Бусаргина

В субботу, 4 июля, губернатор Роман Бусаргин проведёт личный приём участников СВО и их семей. Записаться можно сегодня, 3 июля, до 17:00 в управлении по работе с обращениями граждан. Телефоны для записи: 21-08-31 и 21-00-15. Можно также прийти лично по адресу: улица Московская, 72, строение 6.

В этот же день личные приёмы организуют все главы муниципальных районов. Участники СВО и их родные смогут задать вопросы и получить помощь.

Губернатор держит связь с бойцами и их семьями на постоянной основе. Встречи проходят регулярно — и это не просто формальность, а реальная возможность решить насущные проблемы.