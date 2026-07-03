Прокурором района на Сахалине назначен уроженец Саратова

Фото: Прокуратура Сахалинской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 июня 2026 года прокурором Смирныховского района Сахалинской области назначен советник юстиции Виталий Николаевич Абрамов. Новый руководитель надзорного ведомства — уроженец Саратовской области.

Виталий Абрамов родился в 1980 году, в 2002 году окончил Саратовскую государственную академию права. В органах прокуратуры он служит с июня 2002 года, начав с должности помощника Петровского межрайонного прокурора Саратовской области. Впоследствии занимал посты старшего помощника Петровского межрайонного прокурора, помощника Долинского городского прокурора Сахалинской области, заместителя Сахалинского межрайонного природоохранного прокурора и заместителя прокурора Анивского района.

За примерное исполнение обязанностей Виталий Абрамов неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором Сахалинской области.