Авиалесоохрана спрогнозировала повышенную пожарную опасность в лесах области

Авиалесоохрана на основе данных Росгидромета разработала прогноз пожарной опасности в лесах России на июль 2026 года. Большая вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется, в том числе, в центральной и северной частях Саратовской области. В зону повышенного риска попадают 27 районов, включая Энгельсский, Татищевский, Марксовский, Балаковский, Вольский, Хвалынский и другие. В ведомстве уточняют, что прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций — многое зависит от соблюдения правил пожарной безопасности и оперативности тушения.

На землях лесного фонда Саратовской области уже введён особый противопожарный режим, который накладывает ряд запретов, в том числе на разведение костров. Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин подчеркнул: «Никакие доводы не могут служить оправданием для нарушения этого запрета. Не стоит недооценивать огонь. Достаточно одной искры, чтобы возник лесной пожар». Гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и не пренебрегать установленными ограничениями.

При обнаружении лесного пожара следует немедленно звонить по телефону 112, на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по номеру 49-05-16. Снижение рисков возникновения пожаров соответствует задачам регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие»