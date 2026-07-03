Саратовское предприятие «АСпром» вошло в реестр интеграторов робототехники

Саратовская компания «АСпром» включена в реестр интеграторов робототехнических решений, сформированный АНО «Центр промышленной роботизации» на платформе промробот.рф. Официальное признание подтверждает высокий уровень экспертизы предприятия в сфере промышленной автоматизации. Специализация компании — внедрение роботизированных комплексов: конвейерные системы, автоматическая укладка, упаковка и маркировка. Решения востребованы в пищевой, химической, деревообрабатывающей промышленности и на складах.

Среди реализованных проектов — автоматизация молокоперерабатывающих предприятий в Липецкой и Саратовской областях, система палетизации на производстве напитков в регионе, а также решения для мясопереработки в Мордовии и строительного производства в Беларуси. «АСпром» — официальный интегратор роботов KUKA и Warsonco. Специалисты компании проходят обучение у производителей, обмениваются опытом с китайскими коллегами, участвуют в международных выставках и входят в рабочую группу по разработке национального стандарта ГОСТ для роботов.

В рамках программы «Открытая промышленность» компания занимается популяризацией производственных профессий среди студентов технических специальностей, способствуя подготовке кадров для развивающегося сектора промышленной робототехники. Работа «АСпром» вносит вклад в технологический суверенитет страны и развитие автоматизации в промышленности.