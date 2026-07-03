Финансово-технологический колледж и филиалы Вавиловского университета успешно прошли государственную аккредитацию новых образовательных программам СПО

Фото: Вавиловский университет

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С 08 по 30 июня 2026 года экспертные группы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) провели аккредитационные экспертизы образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемые колледжем и филиалами Вавиловского университета:

Напомним, что предметом аккредитационной экспертизы образовательных программ является подтверждение соответствия качества образования в университете установленным аккредитационным показателям.

Фото: Вавиловский университет

По итогам аккредитационных экспертиз было подтверждено соответствие качества образования всем установленным аккредитационным показателям по следующим образовательным программ:

1. Финансово-технологический колледж (г. Саратов):

- 21.02.19 Землеустройство (на базе основного общего образования)

2. Краснокутский зооветеринарный техникум (Краснокутский филиал), Саратовская обл., г. Красный Кут:

- 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования)

3. Марксовский сельскохозяйственный техникум (Марксовский филиал), Саратовская обл., г. Маркс:

- 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования)

- 36.02.01 Ветеринария (на базе среднего общего образования)

4. Пугачевский гидромелиоративный техникум имени В.И. Чапаева (Пугачевский филиал):

- 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования).

Фото: Вавиловский университет

«Прошедшая процедура государственной аккредитации для нашего колледжа и филиалов новая. Изменены как сами показатели, так и процедура проведения экспертизы. Несмотря на это, мы подтвердили высокое качество подготовки обучающихся, подтвердили соответствие образовательного процесса предъявляемым со стороны государства требованиям. Что дает государственная аккредитация? Во-первых, это высокий статус колледжа, техникумов и самого университета. Во-вторых, это выдача выпускникам дипломов государственного образца. В-третьих, это возможность получения студентами льгот и гарантий от государства, для которых требуется наличие государственной аккредитации по образовательной программе. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу». – отметил Сергей Макаров, проректор по учебной работе.

Таким образом, положительные результаты аккредитации являются официальным подтверждением высокого уровня образовательной деятельности Вавиловского университета в части среднего профессионального образования. Они свидетельствуют о том, что выпускники указанных программ получают знания и компетенции, соответствующие Федеральным государственным образовательным стандартам. А расширение перечня востребованных для российской экономики образовательных программ в филиалах, откроет новые возможности для школьников из районных центров и сельской местности Саратовской обрасти.

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