Музей истории СВО запускает программу для детей и молодёжи

Саратовский музей истории СВО приглашает юных посетителей и их наставников открыть историю в новом формате: живо, доступно и эмоционально. Для детей подготовлены интерактивные экскурсии, где экспонаты оживают, творческие мастер-классы, командные и музейные игры, встречи с гостями — специалистами и участниками значимых событий, а также кинопоказы о современных героях.

Форматы занятий выстроены по возрастам: для малышей — познавательные программы, для подростков — содержательные дискуссии и аналитические занятия. Вход свободный, посещение музея бесплатное. Доступны групповые и индивидуальные визиты, возможна предварительная запись.

Полная информация о программах, расписании и записи размещена в сообществе Музея СВО во «ВКонтакте», в разделе «Услуги». Министерство культуры Саратовской области приглашает всех желающих присоединиться к яркой и полезной программе.