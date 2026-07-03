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НовостиОбщество3 июля 2026 10:16

Музей истории СВО запускает программу для детей и молодёжи

Юных посетителей ждут интерактивные экскурсии и мастер-класс
Источник:kp.ru

Саратовский музей истории СВО приглашает юных посетителей и их наставников открыть историю в новом формате: живо, доступно и эмоционально. Для детей подготовлены интерактивные экскурсии, где экспонаты оживают, творческие мастер-классы, командные и музейные игры, встречи с гостями — специалистами и участниками значимых событий, а также кинопоказы о современных героях.

Форматы занятий выстроены по возрастам: для малышей — познавательные программы, для подростков — содержательные дискуссии и аналитические занятия. Вход свободный, посещение музея бесплатное. Доступны групповые и индивидуальные визиты, возможна предварительная запись.

Полная информация о программах, расписании и записи размещена в сообществе Музея СВО во «ВКонтакте», в разделе «Услуги». Министерство культуры Саратовской области приглашает всех желающих присоединиться к яркой и полезной программе.