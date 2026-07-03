Жители Энгельса довольны обновлением Городского пляжа

Фото: Администрация Энгельсского района

Жители Энгельса положительно оценили обновление Городского пляжа. С установлением жаркой погоды горожане всё чаще проводят время на открытом воздухе и у воды.

В этом году на территории пляжа появились новые навесы, вышки для спасателей, раздевалки, современные душевые и ногомойки, а также помещения для персонала. За чистотой следят сотрудники: они убирают мусор и береговую линию. Однако не все посетители бережно относятся к имуществу и убирают за собой.

Пляж работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Администрация напоминает: купаться разрешено только в специально оборудованных местах.