В Саратове двое рабочих погибли в колодце на Технической улице. По данному факту СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 3 июля 2026 года. Рабочие спустились в колодец городской сети водоснабжения для проверки выполненной врезки. Без средств индивидуальной защиты оба потеряли сознание и скончались.

Руководитель СУ СКР региона Дмитрий Костин поручил возбудить дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначена судебно-медицинская экспертиза.