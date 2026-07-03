Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 9:55

В Саратове двое рабочих погибли в колодце на Технической

В Саратове расследуют гибель двух рабочих в колодце
Источник:kp.ru

В Саратове двое рабочих погибли в колодце на Технической улице. По данному факту СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 3 июля 2026 года. Рабочие спустились в колодец городской сети водоснабжения для проверки выполненной врезки. Без средств индивидуальной защиты оба потеряли сознание и скончались.

Руководитель СУ СКР региона Дмитрий Костин поручил возбудить дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначена судебно-медицинская экспертиза.