В Саратове почтили память ветеранов боевых действий

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В Парке Победы Саратова прошли памятные мероприятия, посвящённые защитникам Отечества. Начались они с панихиды в Храме Александра Невского, затем у мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах» состоялся митинг с церемонией занесения имён погибших участников СВО. К собравшимся обратились вице-губернатор Михаил Исаев и председатель облдумы Алексей Антонов. Память героев почтили минутой молчания и пятикратным залпом салютной группы, после чего возложили цветы.

Продолжением стал марш «Бессмертной Роты»: с портретами героев локальных войн участники прошли к Вечному огню. Шествие возглавили воины-интернационалисты с иконой Георгия Победоносца. У мемориала возложили гирлянду и цветы, а завершилось мероприятие запуском воздушных шаров с символикой Z, O, V.