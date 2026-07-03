Центр Столыпина приглашает на экскурсию по работам архитектора Салько

Фото: Мэрия

Городской центр имени Столыпина приглашает на пешеходную экскурсию «Архитектурная прогулка по работам Алексея Салько». Мероприятие пройдёт 4 июля в 18:00 и станет частью цикла «Шедевры саратовских зодчих», приуроченного ко Дню архитектора. Экскурсовод Светлана Герасимова расскажет о творчестве Алексея Марковича Салько, чьи работы сформировали неповторимый облик Саратова на рубеже XIX–XX веков.

Сбор участников у дома А.М. Салько по адресу: улица Первомайская, 56. Экскурсия бесплатна, предварительная запись не требуется. Прогулка позволит по-новому взглянуть на знакомые улицы и узнать истории зданий, созданных известным зодчим.

Приглашаются все желающие. Начало в 18:00.