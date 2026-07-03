В Балаково 18-летний наркоторговец стал фигурантом двух дел

В Балаково 18-летний молодой человек стал фигурантом двух уголовных дел за организацию теневого бизнеса по продаже наркотиков. В интернете он открыл собственный магазин и делал тайниковые закладки на территории города. При задержании сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков у него изъяли два свертка с синтетикой, а после изучения телефона полицейские обнаружили и изъяли ещё 12 закладок общей массой около 5 граммов.

По месту жительства подозреваемого хранилось оборудование для фасовки и около 35 граммов мефедрона, предназначенного для продажи. Следственное управление МУ МВД «Балаковское» возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник легализовал около 40 тысяч рублей, полученных от продажи наркотиков, через операции с криптокошельком и выводом на банковский счёт. По данному факту возбуждено второе уголовное дело — по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств).