Саратов — город трудовой доблести: дети прожили историю через игру

Фото: Комитет по культуре

Дом культуры химиков в Саратове стал центром познавательного досуга для детей, объединив развлечение и историческое просвещение. Накануне здесь прошли две яркие программы для юных гостей, каждая из которых нашла отклик в сердцах ребят. Воспитанники детского сада №39 и школьники окунулись в мир игр, приключений и героического прошлого нашего города.

Для самых маленьких — воспитанников детского сада №39 — организовали игровую программу «Весёлые затеи». Ребята с удовольствием соревновались в ловкости, прыгали, отгадывали загадки и танцевали под зажигательную музыку. Атмосфера радости и дружбы царила на протяжении всего мероприятия, а каждый участник получил заряд бодрости и хорошего настроения.

Для ребят постарше провели познавательную программу «Саратов — город трудовой доблести». Вместо скучных лекций дети отправились в увлекательное историческое путешествие, где сами стали частью прошлого. Сложный материал о военном и трудовом подвиге саратовцев подавался через игру и живое взаимодействие: выполняя задания на станциях, ребята не просто слушали, а проживали события тех героических лет. Такой формат помог глубже прочувствовать историю родного края и сохранить память о подвиге предков.