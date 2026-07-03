Женское движение ЕР провело экскурс о трудовой доблести Саратова

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"И в тылу ковалась Победа: Саратов – фронту" - под таким названием прошло мероприятие, организованное сотрудниками библиотеки √10, участниками партийного проекта "Женское движение Единой России" Ленинского района к 6-летию присвоения Саратову звания "Город трудовой доблести".

"В сквере "Библиотечный", что на Международной-5, для жителей города была развернута тематическая книжно-иллюстративная выставка "Из одного метала, льют" и проведен историко-краеведческий экскурс в рамках которого посетителям сквера рассказали как с первых дней войны труженики фабрик и заводов Саратова развернули неутомимую деятельность по наращиванию выпуска военной продукции, повышению производительности труда.

Уже 2 июля 1941 года в областной газете появилось сообщение с котельного завода о выполнении рабочими Гаврилиным и Васильевым дневного производственного задания на 250-300%. Так родилось в городе движение "двухсотников", под девизом "Одну норму за себя, вторую за товарища, ушедшего на фронт". Первым "тысячником", о котором узнали в Саратове, стал токарь авиационного завода №292 Н.Шувалов, выработавший в ночь на 17 апреля 1942 года 1778% задания. Летом и осенью этого года движение "тысячников" получает распространение на предприятиях города.

За значительный вклад жителей городов в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Владимировича Путина Саратов в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ "Город трудовой доблести", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяны Тихонова.