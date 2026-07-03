В Саратовской области выросло число ДТП с участием детей на велосипедах и самокатах
За первые пять месяцев 2026 года в Саратовской области сложилась тревожная статистика дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей двухколесного транспорта. По данным региональной Госавтоинспекции, за этот период произошло 24 аварии с участием велосипедистов и 9 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Тревожная статистика: дети в зоне риска Особую озабоченность вызывает тот факт, что в половине случаев (12 из 24) жертвами аварий с велосипедистами стали несовершеннолетние. Ситуация с СИМ (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса) также вызывает опасения: в 8 из 9 зафиксированных аварий травмы получили 11 детей в возрасте до 16 лет. Помимо этого, за тот же период на дорогах области: произошло 72 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых пострадали 48 человек, включая шестерых несовершеннолетних; зарегистрировано 7 аварий с участием питбайков (мини-мотоциклов), в которых травмы получили четверо детей. Призыв к бдительности Заместитель начальника региональной Госавтоинспекции Алексей Смятский напомнил о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при управлении любым транспортом. Он также подчеркнул важность родительского контроля за детьми, особенно в летний период, когда активность на улицах возрастает. Госавтоинспекция призывает всех участников движения быть предельно внимательными и ответственными на дороге.