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НовостиОбщество3 июля 2026 6:56

После обращения жителей к Панкову сквер на ул. Прессовой проверяет стройконтроль

Источник:kp.ru
В адрес компании «Престиж» будет подано исковое заявление

В адрес компании «Престиж» будет подано исковое заявление

Депутат Госдумы Николай Панков помогает добиться исправления некачественного ремонта сквера на ул. Прессовой. Об этом его просили жители Заводского района Саратова.

По инициативе депутата в сквере прошла встреча жителей с представителями стройконтроля, МБУ «Садово-парковое» и МБУ Заводского района. Заводчане обозначили все возникшие у них вопросы по асфальтовому покрытию первого этапа благоустройства сквера.

«В адрес компании «Престиж» будет подано исковое заявление. В настоящее время приступают к формированию пакета документов. Отдельно хочу поблагодарить Николая Васильевича Панкова за внимание к проблемам сквера. Уверена, что при его поддержке справедливость будет восстановлена», - отметила жительница района Анна Агапова.