Главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова поздравила выпускников колледжа

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Главный архитектор Саратовской области, Анастасия Пузанова, приняла участие в торжественном мероприятии по вручению дипломов выпускникам Саратовского архитектурно-строительного колледжа. В этом году колледж выпустил рекордное количество студентов — 690 человек по различным направлениям, включая архитектуру, дизайн и информационные технологии.

Достижения выпускников

Более 40% выпускников завершили обучение с красными дипломами, что свидетельствует о высоком уровне подготовки студентов. Анастасия Пузанова отметила, что колледж активно развивается, обновляет учебные программы и привлекает к преподаванию практикующих архитекторов, что способствует повышению качества образования.

Новые специальности

В ходе мероприятия обсуждалась возможность открытия новой специальности «Реставрация недвижимых памятников культурного наследия», что является особенно актуальным для региона с его богатым культурным наследием. Это направление поможет подготовить специалистов, способных сохранять и восстанавливать исторические объекты.

Поздравления и напутствия

Анастасия Пузанова поздравила всех выпускников с окончанием важного этапа в их жизни и пожелала им смелых решений, интересных проектов и надежных заказчиков. Она подчеркнула важность прочного фундамента как в архитектуре, так и в жизни, и выразила надежду на то, что новые специалисты внесут значительный вклад в развитие строительной отрасли региона.