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Первичные отделения "Пролетарское" и "Линейное" принимают участие в благотворительной акции "Коробка храбрости".

"При поддержке регионального координатора Женского движения, депутата Саратовской областной Думы Марии Усовой в сборе раскрасок, книг, игр, кукол и конструкторов приняли участие участницы партийного проекта "Женское движение Единой России". А также сторонники партии Заводского района, общественники, активные жители посёлка Пролетарский.

Передавая игрушки маленьким пациентам в реабилитационные центры или больницы, мы тем самым хоть на небольшой промежуток времени помогаем им отвлечься от лечебных процедур, сделать их жизнь чуточку ярче и веселее. Яркая машинка, интересная настольная игра или кукла помогают переключить внимание, унося ребенка в мир фантазий и беззаботного веселья. И этот скромный жест станет нашим общим вкладом в самое важное пожелание. Пусть все дети будут здоровы, а их звонкий смех звучит как можно чаще", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России", секретарь первичного отделения "Пролетарское" Светлана Зарьянцева.