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НовостиОбщество3 июля 2026 6:16

В саратовском «Теремке» выпустили первый фильм о проекте «Академия Петрушки»

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Первый фильм о проекте «Академия Петрушки».

- В первом видео о проекте «Академия Петрушки», реализованном при поддержке Союза театральных деятелей России СТД, мы выходим за рамки сцены и приглашаем вас к честному разговору. Участники лаборатории делятся своими личными историями о том, что происходит с профессиональным артистом, когда он осознанно возвращается в процесс обучения.

Как поиск новых смыслов меняет отношение к профессии? Что открывается человеку, когда он снова оказывается в позиции ученика?

Этот глубокий диалог стал возможен благодаря первому циклу лаборатории современного театра кукол «Точка сборки», который получил название «Традиция».

Смотрите видео, чтобы заглянуть внутрь творческого процесса и увидеть, как расширяются профессиональные горизонты, - рассказали в театре.