В Саратове стартовал второй этап проекта «Проведи лето со спортом!»

В Саратове начался второй этап муниципального проекта «Проведи лето со спортом!», который предлагает жителям бесплатные тренировки на свежем воздухе. Этот проект направлен на популяризацию физической активности и здорового образа жизни среди горожан.

Основные моменты проекта:

Бесплатные тренировки: Участие в проекте доступно для всех желающих старше 12 лет. Занятия проводятся в различных форматах, включая йогу, пилатес, растяжку, функциональный тренинг и воркаут.

Новая площадка: В этом сезоне была открыта новая тренировочная площадка на стадионе «Сокол» в Ленинском районе, что стало возможным по просьбам участников.

Доступность: Занятия рассчитаны на разные уровни подготовки, и для участия не требуется специальное оборудование. Регистрация на занятия не нужна, что делает проект еще более доступным.

Рекомендации для участников:

Проект «Проведи лето со спортом!» — это отличная возможность для саратовцев активно провести время на свежем воздухе, укрепить здоровье и завести новые знакомства.