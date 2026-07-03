Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 26 пожаров, из них 18 раз горел мусор и сухая растительность.

В Саратове на пожаре пострадал ребенок.

В селе Михайловка Екатериновского района на 3 квадратах горела стена магазина. На тушение выезжал 1 пожарный расчет.

Загорания автомобилей были в Саратове на 2-й Прокатной, на Орджоникидзе и на улице Высокой. На тушение выезжали по 1 пожарному расчету.

В посёлке Речной Ровенского района горел нежилой деревянный дом. С огнём на 36 квадратах справился 1 пожарный расчет.

В селе Первомайское Калининского района было загорание сена. Площадь пожара - 10 квадратных метров. На месте работали 2 единицы техники.

В селе Терса Вольского района пожар произошел в бане. Площадь горения - 25 квадратных метров. На месте работали 2 единицы техники.